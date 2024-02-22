İsrail yalnızlaştı

Uluslararası hukuk uzmanı Victor Kattan, UAD’deki görülen duruşmalara göre, İsrail’in 7 Ekim 2023 öncesine göre daha da yalnızlaştığını gösterdiğine dikkat çekti.

Uluslararası hukuk uzmanı Victor Kattan, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmaların, İsrail’in 7 Ekim 2023 öncesine göre daha da yalnızlaştığını gösterdiğini belirtti. İngiltere’deki Nottingham Üniversitesinde görev yapan uluslararası kamu hukuku uzmanı Kattan, UAD’de İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmaları değerlendirdi. Duruşmalardan karar çıkmasının Haziran’a kadar sürebileceğini ifade eden Kattan, Filistinlilerin lehine çıkacak herhangi bir kararın “Birleşmiş Milletlerin (BM) temel yargı organı tarafından hakların teyit edildiğini” göstereceğini dile getirdi. Kattan, UAD’nin İsrail’i “apartheid suçu”ndan sorumlu tutmasının kayda değer olacağını, çünkü BM’nin bu suçla mücadele etmek için kurulmuş ve 40 yıla yakındır kullanılmayan özel kurumları olduğunu hatırlattı. Bu kurumların, Filistin halkına karşı yürüttüğü ayrımcı politikaları ve işgali sonlandırması için İsrail’e baskı yapma politikalarını koordine etmek için kullanılabileceğini kaydeden Kattan, UAD’den bir anlamda uluslararası hukuku savunmasının istendiğini söyledi. AA

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