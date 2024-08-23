İsrail, yardımları engelliyor

İsrail’in Gazze’deki Deyr el-Belah’a sığınanları göçe zorlamasına tepki gösteren 27 uluslararası yardım kuruluşu, Gazze’de siviller, insani yardım çalışanları ve insani yardım operasyonları için gidecek yer kalmadığına dikkati çekti.

Uluslararası yardım kuruluşları imzaladıkları ortak bildiride, Gazze’de altyapıya ve temel yardım malzemelerinin saklandığı depolara sahip Deyr el-Belah’ın İsrail’den gelen emirle zorunlu olarak boşaltılacağı belirtildi. Deyr el-Belah’taki Gazzeliler ve insani yardım görevlilerinin daha önce de defalarca zorunlu göçe tabii tutulduğu hatırlatılan bildiride, bu uygulamaya insani yardım malzemelerinin tutulduğu depoların da dahil edildiği bildirildi. Ortak bildiriye aralarında Save the Children, Oxfam, Islamic Relief, ANERA, WeWorld ve Norwegian Church Aid gibi çoğu Avrupa ve ABD merkezli 27 yardım kuruluşu imza attı. AA

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