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25 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İsrail, yeni yasa dışı konutların inşası için ihale açtı

25 Mart 2023, Cumartesi 17:19
İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni konut inşası için ihale açtığını açıkladı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Toprakları İdaresi, çarşamba günü Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beitar Illit yerleşiminde 747, Efrat yerleşiminde ise 193 olmak üzere 940 yeni birim inşaatı için ihale açtı. Hükümet, salı günü de Doğu Kudüs'teki Gilo Yahudi yerleşiminde 89 yeni birim inşası için ihaleye çıktı." denildi.

Açıklamada, bu şekilde İsrail hükümetinin, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh'teki son toplantıdaki taahhütlerinin aksine bu hafta 1029 yeni birim inşaatı için ihale açmış olduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın, "gereksiz ve zarar veren bir girişim" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail tarihindeki en aşırılık yanlısı sağcı hükümetin, sadece demokrasiyi değil, siyasi bir anlaşma ihtimalini, ABD ve dost ülkelerle ilişkileri de ayaklar altına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, verilen taahhütlerin çiğnenmesi ve söylenen yalanların, İsrail'i yalnız bir devlete dönüştürmenin kesin bir yolu olduğu belirtildi.

İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve ABD arasında Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen toplantıda, ramazan ayı öncesi bölgedeki gerginliğin azaltılması için 4 ay boyunca yerleşim birimleri inşaatının durdurulmasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, "İsrail, dünya çapındaki müttefiklerine yönelik yükümlülüklerine rağmen, siyasi bir anlaşma fırsatına zarar verecek ve uzun ve kısa vadede İsrailliler ile Filistinliler arasında gerginliği arttıracak yerleşim birimleri inşaatını sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileri, 19 Mart'ta Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelmişti.

Filistin topraklarında sükunetin sağlanmasının gerekliliği vurgulanan toplantıda, İsrail 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermeme yükümlülüğünü yinelemişti.

Toplantıda, nisan ayında yine Şarm eş-Şeyh'te toplanma kararı alınmış ancak tarih açıklanmamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde önceki gün düzenlenen Orta Doğu oturumuna katılan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılması yönündeki yasayı eleştirerek, "İsrail'in yerleşim birimlerinin hiçbir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır. Bunlar uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali. İsrail hükümetine uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine yerine getirme ve tüm yerleşim birimi faaliyetlerini hemen durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuşmuştu.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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