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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İsrail, yerleşimcilerini “koruyucu kalkana” benzetti

15 Aralık 2021, Çarşamba 22:57
İSRAİL BAŞBAKANI NAFTALİ BENNETT, İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BULUNAN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİ “KORUYUCU KALKAN”A BENZETTİ.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcileri “koruyucu kalkan” olarak nitelendirdi.

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Barlev’in önceki gün gerçekleştirdiği bir görüşme sonrası “yerleşimci şiddeti” ifadesini kullanması üzerine Bennet, sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bennett, “Batı Şeria’daki yerleşimciler onlarca yıldır şiddet ve teröre maruz kaldı. Yerleşimciler, hepimiz için koruyucu kalkandır. Onları eylemlerimiz ve söz- lerimizle desteklemeli, güçlendirmeliyiz.” ifadeleri-ne yer verdi. Yasa dışı yerleşimcilere arka çıkan Bennett, her toplulukta “istisnalar olabileceğini”, buna işaret edilmesi gerektiğini ancak “tüm bir grup adına çıkarım yapılmaması gerektiğini” savundu. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Barlev, önceki gün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal med- yadan yaptığı açıklamada, ABD’li yetkilinin “yerleşimci şiddeti, bölgesel gerilimin azaltılması ve Filistin yönetiminin güçlendirilmesi” başlıklarına ilgi gösterdiğini ifade etmişti.      

“Koruyucu kalkan”a Fİlİstİnlİlerden ve İsraİl sağından tepkİ 

İsrail Meclisinde Filistinli Arap nüfusu temsil eden Ortak Arap Listesi’nden Eymen Avde, Bennett’ın yerleşimci şiddetini “istisnaî durum” olarak görmesine tepki gösterdi. Avde, yalnızca bir yılda Filistinlilere yönelik yerleşimciler tarafından 500 saldırı gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yaşananların sadece “saldırıya uğrayan Filistinlilerin hayatı yerine yerleşimcilerin ele geçirdiği toprakları kutsal kabul edenler için istisnaî bir durum olabileceğini” ifade etti. Bennett’ın da parçası olduğu İsrail sağı ve koalisyonun içinden ise Barlev’in yasa dışı Yahudi yerleşimcilere hak örgütlerinin sıkça atfettiği “yerleşimci şiddeti” ifadesini kullanmasına tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Ayalet Shaked, yerleşimcileri “yeryüzünün tuzuna” benzeterek, Yahudi yerleşimcilerin “sadece Yahudi oldukları için Filistin yönetiminin desteğiyle molotofkokteylli ve taşlı saldırılara uğradıklarını” iddia etti.       

AA

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