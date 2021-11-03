"İsrail yerleşimleri insan haklarının temel ilkelerini çiğniyor"

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, İsrail'in, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme kararını kınayarak "İsrail yerleşimleri, insan hakları hukukunun temel ilkelerini çiğnemektedir." açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklama yayımlayan Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, İsrail hükümetinin, 27 Ekim'de Batı Şeria'da 3 binin üzerinde yeni konut birimi inşa etme projesine onay verme kararını değerlendirdi. İşgal altındaki Filistin topraklarında yer alan İsrail yerleşimlerinin BM tarafından "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in bölgedeki yerleşimlerinin yasa dışılığı, çağdaş uluslararası hukukta en çok kabul gören meseledir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'ndeki "olası savaş suçu" tanımlamasına girdiği ve uluslararası camia tarafından bu şekilde muamele görmesi gerektiği kaydedildi. İsrail'in yasa dışı yerleşimlerle, işgal ettiği bölgelerde kalıcı olma amacını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, "İşgal edilmiş topraklardaki İsrail yerleşimleri, insan hakları hukukunun temel ilkelerini çiğnemektedir." denildi. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailli sayısının 700 bine yaklaştığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'in bölgedeki işgalinin "ana lokomotifi" olduğu belirtildi. AA

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