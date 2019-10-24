İsrail yıkıma devam ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek Filistinli Lütfiye Ebu Hamid’e ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.

Yıkım sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. İsrail, aile fertlerinden birinin bir İsrail askerinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Ebu Hamid ailesinin evini 15 Aralık 2018’de de yıkmıştı. Yıkımın ardından sivil ve resmî kurumlar, A bölgesinde yer alan evin yeniden inşa edilmesi sözünü vermişti.

İkinci Oslo Anlaşması

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan A bölgesinin yönetimi idarî ve güvenlik olarak Filistin’e; yüzde 21’lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin’e güvenliği İsrail’e; yüzde 61’ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail’e devredilmişti. Ramallah - aa

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En uzun ve saldırgan işgal

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komitesine, yıllık raporunu sundu. Raporunda, Gazze’deki “insanî krize” dikkati çeken Lynk, “İsrail’in 12 yıldır hava, deniz ve karadan uyguladığı Gazze ablukası trajediden ziyade, dünya gündeminde ilk sıralarda olması gereken bir adaletsizlik. Gazze ablukası, dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesinde açıkça yasaklanmış kolektif bir cezalandırma yöntemi” değerlendirmesinde bulundu. “İsrail’in 52 yıllık (Filistin) işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal” ifadesini kullanan Lynk, İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerinin ise son 40 yılda yüzde 800 arttığını belirtti. Lynk, uluslar arası toplumun, İsrail’i uluslar arası hukuku ihlal eden işgali, yasa dışı yerleşim birimleri ve insan hakları ihlâlleri konusunda sorumlu tutmak için atabileceği adımlar olduğunu vurgulayarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda üretilen bütün İsrail mallarının boykot edilebileceğini kaydetti.