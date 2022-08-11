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11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsrail, yıkıma devam ediyor

11 Ağustos 2022, Perşembe 11:13
İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin'e ait bir okul için yıkım kararı çıkardı.

Kudüs Sosyal ve Ekonomik Haklar Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki Merkez Mahkemesinin, Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan Ayn Samiye Okulu için "derhal yıkım" kararı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, okulun Filistin Eğitim Bakanlığı ile Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti iş birliğinde Aralık 2021'de inşa edildiği aktarıldı.

Söz konusu okulun, İsrail'in imar izni vermediği bölgelerdeki öğrencilere hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, okulu yıkma kararının durdurulması için diplomatik temsilciliklerin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Kudüs Sosyal ve Ekonomik Haklar Merkezi Müdürü Bessam Karaca, yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen yıkım kararının, okulun yeni eğitim-öğretim yılı için öğrenci kayıtlarına başladığı dönemde çıkarıldığını söyledi.

Okulun 100 metrekareyi geçmeyecek kadar mütevazı bir yapı olduğunu dile getiren Karaca, bu okulun bedevi köylerde yaşayan Filistinli öğrencilere hizmet için inşa edildiğini kaydetti.

AA

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