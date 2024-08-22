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22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İsrail yine Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı

22 Ağustos 2024, Perşembe 11:11
İsrail ordusunun Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu’nu bombalaması sonucu çok sayıda çocuk şehit oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 10 ayı aşkındır devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrindeki er-Rimal mahallesinde yer alan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu'nu hedef aldı.

Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun bombardımanı sırasında bölgedeki Filistinliler panikle kaçarken saldırı düzenlenen bölgeden dumanların yükseldiği görüntülendi.

Saldırının ardından katkedilenler ve yaralananlar el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Hastanedeki yaralıların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu görüntülendi.

Hamas: İsrail'in sivillerin barındığı Salahaddin Okulu'nu bombalaması soykırım suçunun devamı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında zorla yerinden edilmiş sivillerin barındığı Salahaddin Okulu'na düzenlediği saldırı, "Filistinlilere uyguladığı soykırımın uzantısı" ve "vahşet" olarak nitelendirildi.

İsrail'in sivillerin sığındığı bölgeleri kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "uluslararası topluma İsrail'in suçlarını durdurmak ve savunmasız sivillere karşı devam eden ihlalleri sonlandırmak için ciddi şekilde çalışma çağrısı" yapıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Salahaddin Okulu'nu bombalaması sonucu 2 Filistinli şehit olmuştu.

Saldırıda ayrıca 10'u çocuk, 15 kişi yaralanmıştı.

AA

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