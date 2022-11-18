İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisini kapattı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni Yahudilerce kutsal sayılan “Hazreti Sare Günü” gerekçesiyle Filistinlilere kapatma kararı aldı.

Filistin Vakıflar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Harem-i İbrahim Camisi’ni 18 Kasım Cuma günü ikindi vaktinden 19 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerine kadar Filistinlilere kapatma kararı aldığı aktarıldı. Açıklamada İsrail’in, Yahudi bayramlarını Filistinlilere karşı bir baskı aracı olarak kullandığı, toplu cezalandırma uyguladığı, kutsal mekanlara ulaşımlarını engellediği ve askeri kontrol noktalarındaki uygulamalarını sıkılaştırdığı belirtildi. AA

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