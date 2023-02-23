İsrail yine katletti

Filistinli yetkililer, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği baskın sonucu en az 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail birliklerinin Nablus’un eski mahallelerine girmesi sonucu başlayan çatışmalarda 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, birliklerinin “üç terör zanlısını” aradıkları sırada bir binayı kuşattıklarını açıkladı. Açıklamada askerlere ateş açılmasının ardından, bu kişilerin öldürüldükleri belirtildi. BBC Türkçe’nin haberine göre, İsrail ordusuna göre çatışmalar sırasında, üzerlerine ateş açan, patlayıcılar ve molotof kokteylleri atan silahlı militanlara da karşılık verildi. Haber Merkezi

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