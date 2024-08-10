İsrail yine okul vurdu

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Gazze’nin dağıttığı Ed-Derac Mahallesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırdı. Kişinin sığındığı yerden yapılanların sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Yerel kaynaklarda, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığı ve ortaya çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma birimlerinin kapsamlı olarak dağılan parçalarının bir araya toplandığı belirtildi. İsrail ordusu Hava Kuvvetlerinin, Hamas’ın karargahı olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu. Öte yandan İslami Cihad Hareketi’nden yapılan açıklamada, “Düşman İsrail’in Et-Tabiin Okulu’nun mescidinde ibadet edenleri hedef alması tam teşekküllü bir savaş suçudur.” ifadesine yer verildi.

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