İsrail yine Ramazan'ı zehir edecek

Ramazan arifesi İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilim artıyor.

Filistinli yetkililer, yaşananların İsrail’in 20 yıl önce Batı Şeria’daki geniş çaplı operasyonundan önceki günlere benzediğini söylüyor. Hamas ve diğer Filistinli gruplar da, İsrail’in Ramazan ayındaki uygulama ve saldırılarının bir “patlamaya” yol açacağı konusunda uyardı. Filistinli bir yetkili ise, “İsrail bir çatışmayıı önlemek için ne yapması gerektiğini biliyor. İsraillilere Ürdün ve ABD dahil olmak üzere üçüncü taraflar aracılığıyla birkaç mesaj gönderdik. Top şimdi İsrail sahasında” dedi. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın ofisi de “Halkımızın kutsallarına yönelik saldırılara ve tehlikeli tırmanışa son verilmeli” dedi. Haber Merkezi

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