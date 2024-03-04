İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda sivil daha katledildi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde can veriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de yeterli beslenemeyen bebeklerin ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'ni kırıp geçirdiği ve korkulan çocuk ölümlerinin yaşandığına işaret edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle öldüğü vurgulandı.

Gazze’de kalan birkaç hastanede muhtemelen hayat mücadelesi veren daha fazla çocuk olduğu ve kuzeyde ise bakıma ulaşamayan daha fazla çocuk bulunduğu belirtilen açıklamada, "bu trajik ve korkunç ölümlerin tahmin edilebilir ve tamamen önlenebilir" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, besleyici gıda, temiz su, sağlık hizmetleri konusunda yaygın eksikliğin yanı sıra insani yardımlara erişimin engellenmesinin, özellikle kuzey kesimi olmak üzere bebekler, çocuklar ve anneleri etkilediğinin altı çizilerek, insanların aç, bitkin ve travma halinde olduğu vurgulandı.

UNICEF ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze’nin kuzeyinde ocak ayında yaptığı yetersiz beslenme taramasına göre, 2 yaşın altındaki çocuklardan yüzde 16’sının, güneydeki Refah kentinde ise yüzde 5’inin şiddetli yetersiz beslendiğinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, UNICEF gibi insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki insani krizin tersine çevrilmesi, kıtlığın engellenmesi ve çocukların hayatlarının kurtarılması konusunda olanak sağlanması talebinde bulunularak, bunun için kuzey kesimi de dahil olmak üzere yardımların erişiminin engellenmemesi ve geciktirilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can veriyor. Daha binlerce bebek ve çocuğun hayatı, şu an alınacak acil önlemlere bağlı.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyine saldırılarını sürdürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ta El-Garip ailesinin evini bombaladı. Evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki evlerde de büyük maddi hasara neden olan saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistin Mühendisler Sendikasının binasını da vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sendika binasındaki yerinden edilmiş Filistinlilere binanın bombalanacağını haber verdi.

Filistinlilerin binayı boşaltmasının ardından gerçekleşen saldırıda binada büyük hasar oluştu. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

Hamas: Ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini ve Paris'teki müzakerelerde gündeme gelen öneriyle ilgili Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Hamas'ın, ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'nin tamamından çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması için ciddi bir şekilde çalıştığını kaydeden yetkili, anlaşmanın yapılacağı tarihin netleşmediğini aktardı.

Mısır basını bugün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Gazze’deki İsrailli esirlerin İsrail askerlerince öldürülmeden önce ses kayıtları ortaya çıktı

KAN'da yayınlanan ses kaydında iki İsrailli esir, askerlere, "İmdat. Biz esiriz, kurtarın bizi. Biz merdivenin altındayız." diyerek sesleniyor.

İsrail ordusunun ses kaydını üç İsrailli esirin bulunduğu yere gönderilen polis köpeğine bağlı bir GO kamerası aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, polis köpeğinin de Filistinli direnişçiler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

İsrail ordusu "yanlışlıkla" 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, 28 yaşındaki Yotam Haim ve 22 yaşındaki Samer Talalka ile daha sonra adı açıklanan 26 yaşındaki Alon Shamriz adlı esirlere ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.