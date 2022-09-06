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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İsrail yönetimi sorumluluktan kaçıyor

06 Eylül 2022, Salı 23:11
Filistin yönetimi, İsrail ordusunun gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesine ilişkin yayınladığı raporu, “İşlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişim” olarak nitelendirdi​​​​​​​.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria’da 11 Mayıs’ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile’nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” vurguladığı raporu hakkında konuştu.

Deliller İsrail’i gösteriyor

Raporu, “İsrail’in, işlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişimi” olarak nitelendiren Rudeyne, “Tüm deliller, gerçekler ve soruşturmalar, suçlunun ve Şirin’i öldürenin İsrail olduğunu ve İsrail’in işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kanıtlıyor.” dedi. Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin Ebu Akile cinayeti dosyasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı. İsrail ordusu, Ebu Akile’nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınlamıştı.

AA

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