İsrail zindanları da kabinesi de virüslü

Cezaevlerinde virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalan İsrail’de Sağlık Bakanı Litzman’ın testinin pozitif çıkması sonucu üst düzey isimlere karantina kararı alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 1 yıllık tutukluluk süresinin ardından serbest bıraktığı Filistinli Nureddin Sarsur’a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı tespit edilirken, Filistinli makamlar, cezaevlerindeki tehlikeye dikkati çekti. İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) de daha önce yaptığı açıklamada Megiddo Hapishanesi’nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4’ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.

Netanyahu’ya yeniden karantina yolu

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin önceki gün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması İsrail yönetiminden üst düzey isimlerin karantina kararı almasına sebep oldu. Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun çarşamba gününe kadar Batı Kudüs’teki Başbakanlık Konutunda kalacağı ve çalışmalarını buradan yürüteceği belirtildi. Netanyahu’nun yanı sıra İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen, İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığından üst düzey bazı yetkililer de karantinaya gireceklerini duyurdu. İsrail’de 6 bin 211 Kovid-19 vakası görülürken, 31 kişi de virüs nedeniyle öldü.