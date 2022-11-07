İsrail zindanlarındaki ilk Filistinli kadın dualarla

İsrail cezaevine giren ilk Filistinli kadın olan ve 83 yaşında Mısır’da vefat eden Fatıma el-Bernavi, Gazze’de toprağa verildi.

Fetih Hareketi’nin çağrısıyla düzenlenen cenaze törenine katılan Filistinliler, Bernavi’nin posterlerini taşıyarak yürüdü. Gazze’nin batısındaki Şeyh Zayid bin Sultan Al Nahyan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Filistinli kadının cenazesi toprağa verildi. Fetih Hareketi Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Ebu en-Neca, “İşgale karşı direniş ve mücadeleyle dolu bir hayatın ardından Bernavi’yi son yolculuğuna uğurluyoruz.” dedi. Neca, Filistin topraklarındaki haklarından ve Kudüs’ten taviz vermeyen bir yaşam geçiren merhumenin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. İsrail cezaevlerine giren ilk Filistinli kadın olan, Kudüs doğumlu Bernavi, 1968 yılında girdiği İsrail cezaevinde 10 yıl tutuklu kalmıştı. AA

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