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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail zulmü, New York'ta da protesto edildi - "Kudüs Filistin'in başkentidir" - "İsrail'i acilen silahsızlandırın"

09 Nisan 2023, Pazar 14:45
ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın
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Amerika'daki farklı Müslüman sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen protestoda üzerinde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları bulunan Filistin bayrakları açıldı.

Göstericiler, "Filistin'i özgürleştireceğiz", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "İsrail'i acilen silahsızlandırın", "Ellerinizi Mescid-i Aksa'dan çekin", "İşgale son" mesajları içeren pankartlar taşıdı.

New York Times Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda gösterici, "Filistin çok yaşa" ve "Filistin'i özgürleştirin" sloganları attı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, 6 Nisan perşembe günü Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, 7 Nisan'da gecenin ilk saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

AA

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