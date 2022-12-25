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İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

25 Aralık 2022, Pazar 14:48
İsrail ablukası altındaki Gazze'de hastanelere tıbbi cihaz tedarikinin engellenmesi nedeniyle, yüzlerce hastanın hayatının tehlikeye girebileceği uyarısında bulunuldu.

BM’den dünyaya Gazze eleştirisi

 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Tıbbi Görüntüleme Birimi Müdürü İbrahim Abbas, yaptığı açıklamada, İsrail'in birkaç aydır, görüntüleme ve teşhis alanında kullanılanlar dahil, tıbbi cihazların bölgeye girişini engellediğini ifade etti.

Söz konusu engellemelerden dolayı yüzlerce hastanın etkilendiğini aktaran Abbas, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazze hastanelerindeki görüntüleme cihazlarının şu anda sorunlu ve bakım için gerekli yedek parça ve ekipman eksikliğinden dolayı tamirinin zor olduğunu dile getiren İbrahim Abbas, kış döneminde özellikle solunum sistemi ile ilgili vakaların artması nedeniyle bu cihazlara olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

İbrahim Abbas, İsrail'in haksız ablukasının kaldırılması ve bölgedeki Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yaptı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

AA

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