İsraille ticareti durdurun

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Müslümanlara İsrail’in saldırılarına karşı “gerçek bir direniş ve kapsamlı cihat” çağrısında bulundu.

Başta çocuklar olmak üzere masumların öldürülmesinin tüm semavi dinlerin emrettiği bütün insani ve ahlaki değerleri ihlal ettiği belirtilen açıklamada, “Yalnızca bu vahşi suçları kınamayı tekrarlamakla kalmıyoruz, İslam milletimize, bu zulüm ve aleni saldırganlığa karşı durmak için hakiki bir direniş ve kapsamlı bir cihat çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Arap, İslam ve insaf sahibi halklara, kurum, kuruluş ve şirketlere seslenilen açıklamada, İsrail’e mali, siyasi ve askeri desteği durdurması için hükümetleri üzerinde uluslararası baskı yapma çağrısında bulunuldu.