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İsrailli aşırı sağcı Bakan: ABD, alnımıza silah dayadı

02 Aralık 2024, Pazartesi 16:38
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'da ateşkese varılması için diplomatik gerekçeler olduğunu belirterek, "ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı." dedi.

Smotrich, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılar ve Lübnan'da varılan ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir mutabakatı desteklediğini dile getiren Smotrich, ancak "sorumsuz bir anlaşma" da yapmayacaklarını söyledi.

Smotrich, Gazze'nin kalıcı olarak işgalini ve buralara Yahudilerin yerleştirilmesi için yasa dışı yerleşim yerlerinin inşasına destek verdiğini belirtti.

Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Smotrich, "(Ateşkes için) Kamuoyuna duyurulan diplomatik nedenler vardı. ABD hükümeti alnımıza silah dayadı." ifadesini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.

AA

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