İsrailli bakan Gazze’nin yıkımından gurur duyuyor

İsrail’de Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Gazze’deki saldırılarını savundu. “Ben şahsen Gazze’nin yıkımından gurur duyuyorum” diyen Golan, “Bundan 80 yıl sonra bile her bebek torunlarına Yahudilerin yaptıklarını anlatacak” ifadelerini kullandı.

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