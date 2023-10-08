İsrailli bakanlar arasında ‘Gazze’ gerginliği

İsrail hükümeti, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını ele almak üzere oturum düzenledi. Oturumda kabine üyeleri arasında tartışma çıktı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’da yayımlanan habere göre Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, saldırıların önceden bilinememesine tepki göstererek “Bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor” dedi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin de buna cevap olarak “Sessiz olun” çağrısı yaptığı, başka bir bakanın da “Bize sessiz olmamızı söylemeyin!” şeklinde karşılık verdiği kaydedildi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ise Sağlık Bakanlığının kendisine ambulansların merkeziyle ilgili bilgi vermediğini söyledi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Moshe Arbel, “Eğer istersen Sağlık Bakanı yardımcısı olabilirsin.” şeklinde “alaycı” bir üslup kullanırken Silman da “Ambulansların nerede olduğunu önemsemiyorum, sadece çalışmadıklarını ifade ediyorum” diye konuştu.