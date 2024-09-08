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İsrailli esir: İsrail beni ve diğer esirleri hedef alıyor

08 Eylül 2024, Pazar 12:59
Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki İsrailli esir, ölmeden önceki videosunda İsrail saldırılarının kendisini ve diğer esirleri hedef aldığını belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Almog Sarosi (27) isimli esirin ölmeden önce çekilmiş videosu yayımlandı.

Çekildiği tarihe ilişkin bilgi verilmeyen videoda Sarosi, 7 Ekim 2023'te Reim beldesindeki festival alanından eşi ve arkadaşlarıyla alıkonulduğunu söyledi.

Yiyecek, su ve elektriğin bulunmadığı çok zor şartlarda yaşadıklarını kaydeden esir, her yerden bombardıman altında olduklarını ifade etti.

Sarosi, "Saldırı ve bombardımanların hedefi ben ve diğer İsrailli esirlerdi. İsrail hükümeti, ordusu ve emniyet güçleri, 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Bizi ihmal ettiniz çünkü sizden yardım istedik. Bize 'Kendi kendinize yardım edin, sizi kurtaracak kimse yok.' dediniz ve bu nedenle esir edildik." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, son dönemdeki asılsız ve başarısız kurtarma operasyonlarıyla başarısız olmaya devam ettiğini belirten esir, "Hayatımız sizin elinizde, güçlü olun ve gösteri için sokağa çıkın." diyerek İsrail halkına seslendi.

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Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ölü bulduğu İsrailli 6 esirin, İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin "ABD silahlarıyla Filistin halkını katleden siyonistlerin bombardımanları sonucu” hayatını kaybettiklerini söyledi.

Rişk, “ABD Başkanı (Joe) Biden, İsrailli mahkumların hayatlarından endişe duyuyorsa, bu düşmana para ve silahla verdiği desteği durdurmalı ve saldırganlığa derhal son vermesi için işgalcilere baskı yapmalıdır." ifadesini kullandı.

"Hamas, Biden'dan çok mahkumların hayatlarıyla ilgileniyordu ve bu nedenle onun ateşkes önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kabul etti. Netanyahu ise bunları reddetti." açıklamasında bulunan Rişk, ABD yönetimini ve Başkan Biden'ı "Gazze Şeridi'ndeki suçlardan ve imha savaşından" sorumlu tuttu.

Rişk, şunları kaydetti:

"Bu vahşi suçların ve halkımıza karşı 11 ay boyunca sürdürülen soykırım savaşının bedelini ödeyecek olan, Netanyahu, onun aşırılık yanlısı hükümeti ve bu saldırganlığı destekleyen herkestir. Tarih, Biden'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken, savaş suçlusu Netanyahu ve çetesinin suç ortağı ve destekçisi olduğunu hatırlayacaktır."

Kassam Tugayları: Netanyahu İsrailli esirler yerine Philadelphi Koridoru'nu seçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bir video yayımladı.

Gazze'deki İsrailli tutukluların ailelerine hitaben videoda, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, (Gazze Şeridi'ndeki İsrailli) esirlerinizi kurtarmak yerine, Philadelphi Koridoru'nu seçti." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri "kasten" öldürdüğüne dikkati çeken Kassam Tugayları, bu askerlerin "anlaşma olsa ilk aşamada serbest bırakılacaklardan olduğuna" işaret etti.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridoru'nda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor.

Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.

 

AA

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