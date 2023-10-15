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15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya istifa çağrısı

15 Ekim 2023, Pazar 12:26
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani krizi derinleştiren İsrail saldırıları devam ederken, Filistinli gruplar tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı. Abluka altındaki Gaze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların esir alınan İsraillilerin yakınları hükümetten sevdiklerini geri getirmesini istedi.

Gazze'deki İsrailli esirler için mum yakan İsrailliler, yakınlarının fotoğraflarını Savunma Bakanlığının bahçe duvarlarına yapıştırdı.

Gazze'deki İsrailli esir ailelerine destek için gösteriye katılan Merav Bar, yaptığı açıklamada, "iki tarafta da insanların öldürülmesine karşı olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını" belirterek, "İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz." diye konuştu.

İsrail'deki hükümetin görevi bırakması gerektiğini dile getiren Bar, "Bütün İsrailli esirleri evine getirmeliyiz bunun için de tüm İsrail'deki Filistinli, Hamaslı tutukluların serbest bırakılmasını destekliyorum." dedi.

Teyzesi Adina Moshe Gazze Şeridinin yakınlarındaki Nahal Oz yerleşim yerinde esir alınan Eilan Moshe Varda da olaylarda amcasının öldüğünü ve henüz cenazesini kaldıramadıklarını aktardı.

Varda, "Teyzem hasta, ilaçlarını alması gerekiyor. Tüm insan hakları örgütlerinden onu ve diğer esirleri geri getirmek için bize yardım etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Netanyahu istifa" çağrıları

Gösteriye katılan bazı gruplar da Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protesto gösterisi yaptı.

"Esir yakınlarına destek" gösterisi, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoya dönüştü. Eylemciler, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Yalnız bırakıldık", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Bu arada bir grup da hükümeti destekleyen gösteri yaptı. Netanyahu destekçisi ve karşıtı gruplar arasında zaman zaman hararetli sözlü sataşmalar da yaşandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli gruplar, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Filistinli gruplar, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerleri ve askeri noktalardan çok sayıda sivil ve askeri esir almıştı.

İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.

AA

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