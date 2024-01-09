İsrailli hak örgütünden İsrail’e suçlama

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılar sebebiyle 2 milyon 200 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bu durumun Tel Aviv yönetiminin uyguladığı politikaların sonucu olduğunu belirtti.

B’Tselem’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazze’de 2 milyon 200 bin insan açlıkla boğuşuyor. Bu savaşın bir yan etkisi değil, İsrail’in doğrudan açıklanan siyasetinin sonucudur.” ifadelerine yer verildi. AA

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