İşgal altındaki Doğu Kudüs'te eylemler sırasında bir çocuk ile bir gencin gözaltı anını görüntülemeye çalışırken İsrail polisinin başörtüsünü başından çektiği Filistinli gazeteci Latife Abdullatif, bu durumun kendisini çok üzdüğünü ve ağrına gittiğini belirtti.

İsrail, Filistinli kadınları darbetti, bir kadının başörtüsünü çıkardı

Filistinli gazeteci Abdullatif, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2015'ten bu yana görevini yaptığı sırada defalarca İsrail polisinin şiddetiyle karşılaştığını hatta 2017'de Mescid-i Aksa yakınlarındaki eylemi takip ederken sırtından yaralandığını ancak ilk kez başörtüsünün çekilmesi gibi bir saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Sosyal paylaşım platformlarında geniş yer bulan görüntü, büyük bir tepkiyle karşılandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınında 18 Mayıs salı günü Filistinlilerin düzenlediği barış yanlısı eylemi takip ettiğini aktaran Abdullatif, eylem sırasında İsrail polisinin 10 yaşındaki bir çocuk ile bir genci gözaltına almaya çalıştığını söyledi.

Abdullatif, olayı görüntülemeye çalıştığı sırada hiçbir uyarıda bulunmaksızın bir kadın polisin, kendisini arkaya doğru ittiğini kaydetti.

Kendisine İbranice, gazeteci olduğunu ve ellerini çekmesini söylediğini aktaran Abdullatif, ancak polisin kendisine sırtının vurduğu demir bir kapıya doğru itekleyerek cevap verdiğini dile getirdi.

Abdullatif, "Kadın polis, hiçbir gerekçe olmaksızın başörtümü başımdan çekti. Ne olduğunu anlamadan şaşkına döndüm ve ağlamaya başladım." dedi.

Londra merkezli "Middle East Eye" haber sitesi için gelişmeleri takip ettiği sırada gördüğü maruz kaldığı bu muameleden çok etkilendiğini kaydeden Abdullatif, olay sırasında aldığı darbelerin acısını bile ancak birkaç saat sonra hissettiğini aktardı.

Abdullatif, görevi sırasında daha önce de darp edildiğini, yaralandığını ancak işine devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ancak İsrailli kadın polisin başörtümü çekmesi çok ağrıma gitti; çok üzüldüm Bu çok provokatif bir eylemdi, hiç bir gerekçesi yoktu ve hiç bir açıklama da bulamıyorum."

Olay sırasında çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail polisinin şiddeti sırasında bazı gençlerin kendisini korumak için müdahil olduğu görüntülerine de değinen Abdullatif, olayı "Bir grup genç, başörtümü yeniden örtebilmem için benimle polislerin arasına girdi." sözleriyle aktardı.

Abdullatif, kendisiyle polis arasında set oluşturan bir gencin maalesef bu asil tutumu sebebiyle gözaltına alındığını söyledi.

"Olayın ardından gelen polisten sorumlu memura, hakkında şikayette bulunmak için bana saldıran kadın polisin ismini istediğimi bağırarak söyledim. Ancak kimse cevap vermedi." diyen Abdullatif, kendisinin de daha önceden İsrail polisinin şiddetindeki artışı fark ettiğini aktardı.

Abdullatif, gazeteci olduklarına dair çeşitli ibareleri üzerinde taşıdıklarını, İsrail polisi kendilerine yaklaşınca da gazeteci olduklarını söylediklerini vurguladı.

Ancak İsrail polisinin basına saygı duymadığını kaydeden Abdullatif, gazetecilere yönelik şiddetin kauçuk kaplı mermi ve ses bombasıyla müdahale ya da darp gibi farklı şekillerde gerçekleştiğini kaydetti.

Filistinli bazı gazeteciler, son haftalarda Kudüs'te görevlerini yaptıkları sırada İsrail polisinin kendilerine yönelik artan şiddetinden şikayet ediyor.

İsrail polisinin müdahaleleri sırasında 3'ü Anadolu Ajansı'ndan olmak üzere 17 gazeteci darp edildi ya da plastik mermiyle yaralandı.