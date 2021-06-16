İsrailli siyasetçiden ırkçı sloganlara tepki

İsraİl Dışişleri Bakanı Yair Lapid, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı’nda düzenlediği “bayrak yürüyüşü” sırasında ırkçı sloganlar atanları “İsrail halkının yüz karası” olarak nitelendirdi.

Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Birinin eline İsrail bayrağını alıp diğer taraftan ‘Araplara ölüm’ diye bağırması anlaşılır şey değil. Onlar İsrail halkının yüz karasıdır.” ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımda İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev’e yürüyüşü iyi bir şekilde yönettiği için teşekkür eden Lapid, “İsrail bayrağının nefret ve ırkçılığı çağrıştırdığı bazı radikallerin varlığı affedilemez bir durum.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail polisi korumasında Şam Kapısı’nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenlemişti. Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca “Araplara ölüm” sloganları atmıştı.