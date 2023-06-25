"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrailliler 25'inci haftada protestolarına devam ediyor

25 Haziran 2023, Pazar 13:58
İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine yönelik protestolarına devam etti.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 25'inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, on binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentleri başta olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.

Tel Aviv'in "Kaplan" meydanında bir araya gelen göstericiler, hükümetin, yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı gösteri yaptı. Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Gösteriye, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da katıldı.

Gösteriyi organize edenler, Kaplan meydanına nisbet ederek, "yargı düzenlemesi" karşıtı gösterilerin sürmesi amacıyla "Kaplan Gücü" adlı bir oluşum kurduklarını duyurdu.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar meclise getireceklerini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrailliler 25'inci haftada protestolarına devam ediyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram hava tahminlerini bildirdi

    Rus savaş uçakları İdlib’e saldırı düzenledi: 9 sivil ölü 30 sivil yaralı

    Sudan'daki çatışmalar sürüyor

    Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına tepkiler büyüyor

    Moskova'da 26 Haziran Pazartesi günü tatil ilan edildi

    Bu krizin dünyada örneği yok

    Asgarî ücret cebe girmeden eridi

    Demokrasi zayıfladığında ölümler artıyor

    Sarayın günlük masrafı 14.7 milyon lira oldu

    Eşi görülmemiş bir saygısızlık

    Bizim sularımızda kimse ölmemeli

    Gençlik bunalımda

    Kremlin: Prigojin Belarus’a gidecek

    Wagner: Geri dönüyoruz

    Belarus: Prigojin önerimizi kabul etti

    Ordu'da 65 noktada heyelan oldu

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Genel

    Bu krizin dünyada örneği yok
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ebed yolculuğu devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Durmuş Ali İnci

    Beytullah önünde tefekkür
    Risale-i Nur'dan

    İman, ümitsizliğe düşenleri şevke getirir
    Fatih Yokuş

    Cehalet
    Hediye Ballıkaya

    Çocuklarımızı hür bırakalım
    Ahmet BATTAL

    Hürriyet için siyasette ve medyada dayanışma
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nurları Amerika’ya götür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.