İsrailliler: Netanyahu savaşı kötü yönetiyor

İsrail’de yapılan bir ankete katılanların yüzde 75’i, Binyamin Netanyahu hükümetinin, “Hizbullah ile yürütülen savaşı oldukça kötü yönettiğini” düşündüğünü ifade etti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun konuya ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımladı. Buna göre, katılımcıların yüzde 75’i, kuzeyde Hizbullah’a karşı yürütülen savaşta Netanyahu hükümetine “çok kötü” puan verdi. Katılımcıların yüzde 18’i ise hükümetin, “savaşı, çok iyi” yönettiği görüşünde olduğunu paylaşırken, yüzde 7’lik kesim ise bu konuda bir fikirler beyan etmedi. Katılımcıların yüzde 55’i aynı yoklamada, “Şimdi bir erken seçim yapılması gerektiğini” düşünüyor. AA

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