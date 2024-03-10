İsrailliler seçim için sokaklara döküldü

İsrailliler, Gazze’deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle gösteri düzenledi.

Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle Kaplan Caddesi’nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için konuşlandı. Göstericiler, sıkça Netanyahu’ya hitaben, “Sen baştasın, sen suçlusun”, “Seçimler hemen” sloganları attı. AA

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