İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı DGösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, İBB’nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu. Bu kapsamda, kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi. Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. AA

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