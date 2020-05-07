"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

İstanbul Sözleşmesi’ne Hıristiyanlardan red

07 Mayıs 2020, Perşembe 17:00
Macaristan Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi’nin reddine ilişkin siyasÎ bir bildiriyi kabul etti.

İstanbul Sözleşmesi orada dururken mi?

Macaristan parlamentosu Hristiyan Demokratlar tarafından hazırlanan, “İstanbul Sözleşmesi’nin reddedilmesine ilişkin” siyasî bir bildiriyi kabul etti. İktidardaki Hıristiyan Demokrat Parti’ye (KDNP) göre İstanbul Sözleşmesi “yıkıcı cinsiyet ideolojisini başlatma girişimi!” Red kararı 115’e karşı 35 aleyhte ve üç çekimser oyla kabul edildi. Hırıstiyan Demokratlar şöyle söyledi:  “Avrupa Konseyi’nin girişimi olan İstanbul Sözleşmesi, 7 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da Konsey Bakanlar Komitesi tarafından kabul edildi. Bu Sözleşme ülkelere, “sosyal cinsiyet” diye bir tanımı ve onunla birlikte “yıkıcı cinsiyet teorisinin uygulanmasını” dayatıyor. Trans bireyleri tanımaya zorluyor.”

Macaristan anayasası yeter

Parti sözcüsü aynen şöyle söylüyor: “Ülkemizi, kültürümüzü, yasalarımızı, geleneklerimizi ve milli değerlerimizi, nüfusun çoğunluğunun inançlarına aykırı olan “toplumsal cinsiyet teorisine” ve sınırsız bir “cinsiyet tercihine dayalı göç” dayatmasına karşı korumalıyız. Macaristan anayasası ve kanunları çocuk ve kadınları şiddetten korumaya yeter. Avrupa Konseyinin bu sözleşmesi cinsiyeti tanımlamak için kabul edilemez bir yaklaşım içeriyor ve parlamentonun bu yaklaşımı ulusal hukuka dahil etmemesi gerekiyor.  Bu maddeleri içeren metin parlementoda kabul edildi. Yani yukarıda sayılan gerekçeler haklı bulundu. Daha önce hemen hemen aynı gerekçelerle istanbul sözleşmesi Slovakya parlementosunda da reddedilmişti. Çek Cumhuriyeti parlementosu da sözleşmeyi onaylamadı. Bulgar Ortodoks Kilisesi önderliğinde başlayan protestolar diğer bir kaç ülkeye de sirayet etti. Bunlar içerisinde Hırvatistan ve Letonya da dahil olmak başka Avrupa ülkeleri de var.

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suçlama değil, dayanışma zamanı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

    28 Şubatçılarla ortak oldular

    İkinci atak riski var

    'Dış kaynak bulunamazsa yükseliş devam eder'

    'Askıda fatura uygulamasında 56 bin ailenin faturası ödendi'

    Yoksulluk sınırı 6 bin 986 TL

    Pentagon: Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenler askere alınmayacak

    'İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek'

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi'

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 83 bine yaklaştı

    AYM infazı esastan görüşecek

    Trump'ın yaveri koronavirüse yakalandı

    Zehra Zümrüt Selçuk: 620 bin haneye ödeme yapıldı

    'Yaz tatilinde okul olmayacak'

    Uluslararası Af Örgütü'nden Yunanistan'a uyarı

    Salgında 'ikinci dalga'ya davetiye çıkarıyoruz

    'ABD, DSÖ'nün alternatifini kurabilir'

    Gelecek bahara kadar aşı beklemeyin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm, resmî doktrin oldu; “Fırka” ismi “parti”ye dönüştü
    Mustafa Gönüllü

    Bu hataların sorumlusu kim?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Cevher İLHAN

    Ramazan’a hürmetsizliğin kaderî fetvası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.