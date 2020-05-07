İstanbul Sözleşmesi’ne Hıristiyanlardan red

Macaristan Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi’nin reddine ilişkin siyasÎ bir bildiriyi kabul etti.

İstanbul Sözleşmesi orada dururken mi?

Macaristan parlamentosu Hristiyan Demokratlar tarafından hazırlanan, “İstanbul Sözleşmesi’nin reddedilmesine ilişkin” siyasî bir bildiriyi kabul etti. İktidardaki Hıristiyan Demokrat Parti’ye (KDNP) göre İstanbul Sözleşmesi “yıkıcı cinsiyet ideolojisini başlatma girişimi!” Red kararı 115’e karşı 35 aleyhte ve üç çekimser oyla kabul edildi. Hırıstiyan Demokratlar şöyle söyledi: “Avrupa Konseyi’nin girişimi olan İstanbul Sözleşmesi, 7 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da Konsey Bakanlar Komitesi tarafından kabul edildi. Bu Sözleşme ülkelere, “sosyal cinsiyet” diye bir tanımı ve onunla birlikte “yıkıcı cinsiyet teorisinin uygulanmasını” dayatıyor. Trans bireyleri tanımaya zorluyor.”

Macaristan anayasası yeter

Parti sözcüsü aynen şöyle söylüyor: “Ülkemizi, kültürümüzü, yasalarımızı, geleneklerimizi ve milli değerlerimizi, nüfusun çoğunluğunun inançlarına aykırı olan “toplumsal cinsiyet teorisine” ve sınırsız bir “cinsiyet tercihine dayalı göç” dayatmasına karşı korumalıyız. Macaristan anayasası ve kanunları çocuk ve kadınları şiddetten korumaya yeter. Avrupa Konseyinin bu sözleşmesi cinsiyeti tanımlamak için kabul edilemez bir yaklaşım içeriyor ve parlamentonun bu yaklaşımı ulusal hukuka dahil etmemesi gerekiyor. Bu maddeleri içeren metin parlementoda kabul edildi. Yani yukarıda sayılan gerekçeler haklı bulundu. Daha önce hemen hemen aynı gerekçelerle istanbul sözleşmesi Slovakya parlementosunda da reddedilmişti. Çek Cumhuriyeti parlementosu da sözleşmeyi onaylamadı. Bulgar Ortodoks Kilisesi önderliğinde başlayan protestolar diğer bir kaç ülkeye de sirayet etti. Bunlar içerisinde Hırvatistan ve Letonya da dahil olmak başka Avrupa ülkeleri de var.