İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. AA

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