"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor

06 Kasım 2022, Pazar 20:00
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Menderes, tek adamla mücadele mirası bıraktı

    Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gelmeden sıra yazdı

    6’lı masanın teklifi Türkiye için bir şans

    Elektrikli otomobil satışları yüzde 148,6 arttı

    Uludağ'da mahsur kalan paraşütçüler kurtarıldı

    Trabzonspor, Konyaspor'la berabere kaldı

    MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

    Mazotun fendi tarımı yendi

    Hakkımızı helal etmiyoruz

    Türkiye'den Tanzanya'ya taziye mesajı

    Nevşehir'de otobüs devrildi: 17 kişi yaralandı

    Anadolu Otoyolu'nda otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

    Oyuncaklardaki tehlike

    Şehit Uzman Çavuş Halil Yıldız dualarla ebediyete uğurlandı

    Hollandalılardan camiye yoğun ilgi

    Dünya'ya en yakın (1.600 ışık yılı uzaklıkta) ‘kara delik’ tespit edildi

    İtalya’da binlerce kişi “barış” için yürüdü

    Ağrı kesicilerin fazlasına dikkat

    3.6 milyon kayıtlı Suriyeli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Referandumun 40. yılı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ailedeki geçimsizlikler
    Süleyman KÖSMENE

    Düğünlerde verilen bahşişler
    Genel

    Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu selâhiyeti nereden alıyorsunuz?
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Kenan Toprakçı

    Bir Şaban Döğen geçti bu dünyadan
    Mehmet KARA

    Meclis “GÜÇLÜ” olmalı
    M. Said ZEKİ

    Hak ve adalet yenecek bir şey midir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.