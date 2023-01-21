İsveç'e bir tepki de İstanbul Süryani Kadim Vakfı'ndan: Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, kutsal değerlere hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

'İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuştur'

İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz İstanbul Süryani Kadim Vakfının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük adı altında hangi amaçla olursa olsun kutsal değerlere hakaret edilmesi asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı. AA

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