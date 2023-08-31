"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsveç halkı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yasaklanmasını istiyor

31 Ağustos 2023, Perşembe 14:12
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik polis korumasında yapılan saldırıların yasaklanmasını isteyenlerin oranının yüzde 53'e yükseldiği bildirildi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saldırılar uykularımı kaçırıyor!
Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek için önemli adım
Fıtrat konuşursa tuzaklar bozulur
Kur'an-ı Kerim'e insanlık dışı saldırıya İsveçli Tovivanen'den de tepki: Burada çirkin bir şey yapılıyor
Danimarka’da Kur’an yakmak yasaklanacak - İsveç’ten de destek geldi

Sifo araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 53’e çıktı.

İfade özgürlüğü kapsamında kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 37 olurken diğer katılımcılar ise görüş bildirmedi.

Sifo'dan yapılan açıklamada, anketin 15-27 Ağustos'ta rastgele seçilen bin 291 kişiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

İsveç'te hükümet ve ana muhalefetten Kur'an'a yönelik provokasyonlara karşı yasa değişikliği hazırlığı

İsveç hükümeti, 19 Ağustos'ta ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları önlemek için "Kamu Düzeni Yasası"nı incelemeye aldığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, basın toplantısında, Kamu Düzeni Yasası'nı, Suç Önleme Konseyi Başkanı Mattias Larsson'un inceleyip raporlayacağını ve raporunu en geç 1 Temmuz 2024'e kadar sunabileceğini söylemişti.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partinin Başkanı Magdalena Andersson da ülkede Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonlarının "nefret suçu" teşkil edebileceği yönünde Kamu Düzeni Yasası'nda değişiklik yapılmasını araştırdıklarını belirtmişti.

Anayasa değişikliği olmadan yasal değişiklik yapılmasını değerlendirdiklerini kaydeden Andersson, "Sosyal Demokrat Parti olarak Kur'an yakma olaylarının halkı kışkırtma ve çirkin davranışlardan dolayı 'nefret suçu' teşkil edebileceği yönünde Kamu Düzeni Yasası'nda bir değişiklik yapılabilmesini araştırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara saldırıyı yasaklayan kanun teklifi sunacak

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 25 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını açıklamıştı.

Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının "nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek" olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan kanunla birleştirileceğini duyurmuştu.

Düzenlemeyle hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını anlatan Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılması amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu teklifin 179 sandalyeli meclise eylülde gelmesi ve istişarelerin ardından ekimde oylanması bekleniyor.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saldırmıştı.

Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'um çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'in yeni haritasına 3 ülkeden tepki

    Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz

    İsveç halkı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yasaklanmasını istiyor

    Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi için sahada

    Hakem Kurulu zam oranını açıkladı

    İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

    Kovid-19 bitmedi

    Elektronik sigara ortaokul çağına düştü

    En ucuz, insan hayatı kaldı

    Trakya’da barajlar alarm veriyor

    Sansüre sessiz kalınmamalı

    Kolej fiyatına devlet okulu

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

    Gabon'daki gelişmeleri "yakından ve dikkatle" takip ediyoruz

    İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu

    Askerlerin yönetimi ele geçirdiği Gabon'da son durum?

    Çan'daki yangın kontrol altına alındı

    Şehit Astsubay Çalgay Çorum dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bazı bölgelerde yeniden şiddetleniyor - Yunanistan'daki yangınlar 12. gününde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aklın yolu
    Cevher İLHAN

    Gizli “kayyım pazarlığı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Tebbet Sûresinin mesajı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorunların anası: Kemalizm
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden hak mezhepleri inkâr ediyorlar?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Güven sömürtgenleri
    Risale-i Nur'dan

    Kâinattaki adalet, beşere de adaleti emrediyor
    Mikail YAPRAK

    Avrupa’nın aradığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.