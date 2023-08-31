İsveç halkı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yasaklanmasını istiyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik polis korumasında yapılan saldırıların yasaklanmasını isteyenlerin oranının yüzde 53'e yükseldiği bildirildi.

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Sifo araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 53’e çıktı.

İfade özgürlüğü kapsamında kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 37 olurken diğer katılımcılar ise görüş bildirmedi.

Sifo'dan yapılan açıklamada, anketin 15-27 Ağustos'ta rastgele seçilen bin 291 kişiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

İsveç'te hükümet ve ana muhalefetten Kur'an'a yönelik provokasyonlara karşı yasa değişikliği hazırlığı

İsveç hükümeti, 19 Ağustos'ta ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları önlemek için "Kamu Düzeni Yasası"nı incelemeye aldığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, basın toplantısında, Kamu Düzeni Yasası'nı, Suç Önleme Konseyi Başkanı Mattias Larsson'un inceleyip raporlayacağını ve raporunu en geç 1 Temmuz 2024'e kadar sunabileceğini söylemişti.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partinin Başkanı Magdalena Andersson da ülkede Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonlarının "nefret suçu" teşkil edebileceği yönünde Kamu Düzeni Yasası'nda değişiklik yapılmasını araştırdıklarını belirtmişti.

Anayasa değişikliği olmadan yasal değişiklik yapılmasını değerlendirdiklerini kaydeden Andersson, "Sosyal Demokrat Parti olarak Kur'an yakma olaylarının halkı kışkırtma ve çirkin davranışlardan dolayı 'nefret suçu' teşkil edebileceği yönünde Kamu Düzeni Yasası'nda bir değişiklik yapılabilmesini araştırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara saldırıyı yasaklayan kanun teklifi sunacak

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 25 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını açıklamıştı.

Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının "nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek" olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan kanunla birleştirileceğini duyurmuştu.

Düzenlemeyle hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını anlatan Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılması amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu teklifin 179 sandalyeli meclise eylülde gelmesi ve istişarelerin ardından ekimde oylanması bekleniyor.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saldırmıştı.

Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'um çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.