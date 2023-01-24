"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İsveç hükümetine çağrı

24 Ocak 2023, Salı 02:40
İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, “İsveç Kralı Sayın Carl Gustaf’ı, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u ve provakatif siyasetçi Rasmus Paludan’ı şiddet ve düşmanlığa açıkça teşvik eden bu gösteriye son vermeye davet ediyorum” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İsveç’in faşist siyasetçisi Rasmus Paludan’ın İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler büyüyor. İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, İsveç hükümetini protestoya davet açıklama metnini bütün yerel dillere çevirerek dünyadaki bütün basın ajanslarına göndereceklerini, vatandaş, soydaş ve dindaş halklar başta olmak üzere ve yine insan onuruna ve inançlara saygılı tüm dünya insanlığını böylesi menfur ve melun bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve yetkililerini kınamaya ve protesto etmeye davet edeceklerini söyledi. 

Provokasyona son verin

Avcı, “İsveç Kralı Sayın Carl Gustaf’ı, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u ve provakatif siyasetçi Rasmus Paludan’ı şiddet ve düşmanlığa, sefillik ve teröre, provokasyonlara açıkça teşvik eden bu gösteriye son vermeye davet ediyorum. İsveç yönetiminin uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini, İslam dünyasını ve dünya insanlığını provoke etmeye matuf bu çirkinliklere son vermesini ve PKK/YPG terörüyle mücadelede Türkiye ile iş birliğine katkı sağlamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.  

Sessiz kalmayacağız

Avcı şunları söyledi: “Parti ve siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızı hasılı vicdan sahibi tüm insanları İslam’ın kutsal kitabına dönük bu sefil eylemi lanetlemeye davet ediyoruz ki inancımıza, ülkemize, devletimize, milletimize, geleceğimize ve insanlık barış ve huzuruna ve insanlık onuruna sahip çıkmak elzem hale gelmiştir. İsveç yönetiminin ve ilgili makamlarının bu tür menfur eylemler karşısında atacağı hukuki adımlar ve alacağı kararlar tarafımızca titizlikle takip edilecek olup protest girişimlerimiz yaygınlaşarak ve derinleşerek devam edecektir.”

Seyirci kalmak büyük vebaldir

Avcı, İsveç’teki Türk Elçiliği önünde yapılacak olan Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin insanlık onur ve barışına karşı yapılan aline bir suikast olacağını, yapılan eylemin Müslümanların kutsalına ve insanlık barış ve huzuruna karşı hareket ve hakaret olduğunu, bu tür melun eylemlere karşı sessiz ve seyirci kalmanın büyük bir vebal olduğunu, menfur eylemin demokrasi ve insan hakları ile açıklanmaya izah veremeyeceğini ve İsveç yönetiminin bu tür eylemlere dur diyerek utanç duyması gerektiğini söyledi.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek

    İsveç hükümetine çağrı

    Ortak adayımız 85 milyon insanı kucaklayacak

    ‘Elektronik sigara’ uyarıları: “e-sigara salgını var”

    Mısır’daki El-Ezher Kurumu: Hakarete dur deyin

    Yıllarca çalıştık bunu mu hak ettik?

    Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi şart

    Partili cumhurbaşkanı o gün kaybetmişti

    Açlık sınırı 10 bin liraya dayandı

    Altılı Masa, seçim ittifakı komisyonu kurdu

    Uysal: HDP seçmeni de sağduyulu hareket edecek

    8 yılın en kurak kışı

    Tatil sonrası hastalıklar artabilir

    Fenerbahçe son dakikalarda 3 puana ulaştı

    50 milyar dolar için birlik lazım

    Kuraklık tarımda da alarm veriyor

    Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinde süre uzatıldı

    Mersin’de de yağmur duası yapıldı

    15 ülkede tanıtılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana ve Mersin izlenimleri
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında sıkışanlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne cevap vereceksiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Yeter!” kime denir?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Müneccim
    Süleyman KÖSMENE

    Çocukta namazın önemi
    Ahmet ÖZDEMİR

    Bediüzzaman Said Nursî’nin Ankara hayatının önemi
    Muhammet ÖRTLEK

    Avrupa’nın stratejik özerkliği nereye?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’an sönmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.