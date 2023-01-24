İsveç hükümetine çağrı

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, “İsveç Kralı Sayın Carl Gustaf’ı, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u ve provakatif siyasetçi Rasmus Paludan’ı şiddet ve düşmanlığa açıkça teşvik eden bu gösteriye son vermeye davet ediyorum” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İsveç’in faşist siyasetçisi Rasmus Paludan’ın İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler büyüyor. İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, İsveç hükümetini protestoya davet açıklama metnini bütün yerel dillere çevirerek dünyadaki bütün basın ajanslarına göndereceklerini, vatandaş, soydaş ve dindaş halklar başta olmak üzere ve yine insan onuruna ve inançlara saygılı tüm dünya insanlığını böylesi menfur ve melun bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve yetkililerini kınamaya ve protesto etmeye davet edeceklerini söyledi.

Provokasyona son verin

Avcı, “İsveç Kralı Sayın Carl Gustaf’ı, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u ve provakatif siyasetçi Rasmus Paludan’ı şiddet ve düşmanlığa, sefillik ve teröre, provokasyonlara açıkça teşvik eden bu gösteriye son vermeye davet ediyorum. İsveç yönetiminin uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini, İslam dünyasını ve dünya insanlığını provoke etmeye matuf bu çirkinliklere son vermesini ve PKK/YPG terörüyle mücadelede Türkiye ile iş birliğine katkı sağlamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sessiz kalmayacağız

Avcı şunları söyledi: “Parti ve siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızı hasılı vicdan sahibi tüm insanları İslam’ın kutsal kitabına dönük bu sefil eylemi lanetlemeye davet ediyoruz ki inancımıza, ülkemize, devletimize, milletimize, geleceğimize ve insanlık barış ve huzuruna ve insanlık onuruna sahip çıkmak elzem hale gelmiştir. İsveç yönetiminin ve ilgili makamlarının bu tür menfur eylemler karşısında atacağı hukuki adımlar ve alacağı kararlar tarafımızca titizlikle takip edilecek olup protest girişimlerimiz yaygınlaşarak ve derinleşerek devam edecektir.”

Seyirci kalmak büyük vebaldir

Avcı, İsveç’teki Türk Elçiliği önünde yapılacak olan Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin insanlık onur ve barışına karşı yapılan aline bir suikast olacağını, yapılan eylemin Müslümanların kutsalına ve insanlık barış ve huzuruna karşı hareket ve hakaret olduğunu, bu tür melun eylemlere karşı sessiz ve seyirci kalmanın büyük bir vebal olduğunu, menfur eylemin demokrasi ve insan hakları ile açıklanmaya izah veremeyeceğini ve İsveç yönetiminin bu tür eylemlere dur diyerek utanç duyması gerektiğini söyledi.