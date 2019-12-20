İsveç’in Suriyeli kahramanı

Başşehir Stockholm’de siyaset, sanat ve spor alanından seçkin dâvetlilerin katıldığı “2019 İsveçli kahramanlar” ödül töreni düzenlendi.

Israa Abdali, Aftonbladet gazetesi ve TV3 televizyonu tarafından düzenlenen yarışmada Suriye’deki savaş mağduru insanlara yaptığı yardımlardan dolayı en fazla oyu alan aday oldu. Törene katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Micael Byden ve Millî Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, ‘İsveç’in dünyadaki kahramanı’’ dalında birinci seçilen Israa Abdali’yi tebrik etti. Suriye’deki kamplarda kalan sığınmacıların halinin içler acısı olduğunu aktaran Abdali, “Suriye’deki binlerce aile su baskını ve iklim şartları ile mücadele ediyor. Durum bilinenden daha kötü. Çadırlarını su basan aileler, ve soğuktan ölen yüzlerce çocuk var.’’ ifadelerini kullandı. İki yıldır kendi kurduğu yardım kuruluşu aracılığıyla olmak üzere 4 yıldır gönüllü hizmet verdiğini söyleyen Abdali, “Bu süre içinde 7 kere Suriye’ye gittim. İnsanlar hâlâ cehennemde yaşarken ümit yok. Evleri ve okulları inşa etme şansı yok, açlık hat safhada.’’ ifadelerini kullandı.