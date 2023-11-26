İsveç’te cami düşmanına tepki

Ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen aşırı sağcı SD lideri Jimmie Akesson’a tepki gösterildi.

İsveç’te Başbakan Ulf Kristersson’un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson’u ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen konuşması, Kristersson ve devlet televizyonu SVT tarafından eleştirildi. SVT’ye konuşan İsveç’in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin: “Türkiye, Demokratlar Partisinin geçmişte sorunlu şeyler söylediğini biliyordu fakat bu ortamda parti liderinin camilerin yıkılması gerektiğini söylemesi aşırılık ve son derece talihsiz bir durumdur. Akesson’un açıklaması İsveç’e NATO üyeliği konusunda farklı bir ağır yük getirdi.” değerlendirmesinde bulundu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, İsveç’te herkesin dinlerini bireysel olarak ve topluluk içinde birlikte yaşayabilmeleri temel ilkesine dayanan anayasal bir din özgürlüğü hakkı bulunduğunu kaydederek “İsveç’te ibadethaneleri yıkmıyoruz.” dedi. AA

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