İsveç’te camiye taşlı saldırı

İsveç’in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı.

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi. Özer, “Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikâyetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz.” dedi. Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti. AA

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