İsveç’te Kur'an okuma eylemi

İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakarak insanları birbirine düşürmeye çalışan, küstah, aşağılık provokatörlere karşı İsveç’in Malmö kentinde binlerce Müslüman ellerinde Kur'an'larla eylem yaptı. Kur'an okundu, Kur’an’a ve mukaddesata yönelik düşmanlık kınandı.

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