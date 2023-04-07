İsveç'te Kur'an yakma cinayetine izin veren skandal karara İsveç polisi de itiraz etti

İsveç polisi, İsveç İdari Mahkemesi'nin Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren kararına itirazda bulundu.

İsveçliler Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istiyor

Provokasyona iftarlı cevap

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Küstah, aşağılık provokatöre İngiltere'den de izin çıkmadı Stokcholm Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını iptal eden İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz edildiği belirtildi. Açıklamada, "4 Nisan'da İdare Mahkemesi, polisin Kur'an-ı Kerim yakılması için başvuru yapılan halka açık iki toplantıya izin vermemesini haksız buldu. Polis teşkilatı da mahkemenin kararları inceledi ve kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulundu." ifadeleri kullanıldı. İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Makoundout, polisin izin vermeme kararını mahkemeye taşımıştı. İsveç İdari Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak polisin kararını iptal etmişti. AA

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