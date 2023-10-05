İsveç’te NATO üyeliği bekleyişi

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya savaş açmasından üç ay sonra NATO’ya üyeliğin kapısını aralayan, ancak hala Türkiye ve Macaristan’dan onay alamayan İsveç’in bekleyişi sürüyor.

İsveç’in üyeliğine karşı çıkan Türkiye, geçen Temmuz ayında Litvanya’da yapılan NATO zirvesinde vetosunu kaldırmıştı; ancak TBMM’de kabulü Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine bırakılmıştı. T24’ün haberine göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’ın son açıklaması ise NATO üyeliğinin hemen gerçekleşmeyeceğinin sinyalini verdi. 3 Ekim’de İsveç Parlamentosu’ndaki AB oturumu sonrası basının sorularını cevaplayan Kristersson, Ankara ve NATO’nun, İsveç’in NATO başvurusunun “en kısa sürede” TBMM’ye sunulması konusunda el sıkıştığını vurguladı; ancak bir soru üzerine Ekim ayında NATO üyeliğinin onaylanacağının sözünü veremeyeceğini söyledi. İsveç basınına göre Kristersson, “Sanırım herkes bunu parlamentonun açılmasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin İsveç’in NATO başvurusunu onaylayacağı şeklinde yorumluyor. Artık parlamento açıldı, şimdi tam zamanı’’ dedi. Ancak TBMM’de İsveç’in hemen gündeme alınacağına dair bir işaret yok. 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İsveç, Ankara’nın NATO üyeliği konusunda desteğini almak için terörle mücadelede daha katı adımlar atmalı” demişti. Haber Merkezi

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