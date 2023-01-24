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24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İsveç'teki barbarlığa tepkiler sürüyor - Kudüs Patriği: Hesap sorulsun

24 Ocak 2023, Salı 19:05
Kudüs, Filistin, Ürdün Rum Ortodoks Patriği Kyrios Theophilos III, İsveç’te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınadı.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Theophilos III konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Bu suçlar nefreti pekiştiriyor. Allah’ın hepimize emrettiği toplumsal barıştan ve o insani ahlaktan bizi uzaklaştırıyor.” ifadesini kullanan Theophilos III, ifade özgürlüğü bahanesiyle başkalarının inançlarına saldırma hakkı tanıyan kanunların yasama organları tarafından düzeltilmesi, başkalarının inancına saldıranların ise hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti.

Kudüs Patriği, herkesin dilediği şekilde inanma hakkı bulunduğunu ancak kimsenin bir diğerinin inancına saygısızlık etme, ibadetlerini yerine getirmesini engelleme hakkı olmadığını vurguladı.

AA

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