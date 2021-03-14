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14 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

İsveç'teki Müslüman okuluna tepki çeken saldırı

14 Mart 2021, Pazar 16:13
İsveç'in Örebro kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü "Alsalamskolan" isimli özel bir okulda yangın çıktığı bildirildi.

Okul Müdürü Hussein Aldaodi, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kişinin okulu kundakladığını tespit ettiklerini ve görüntüyü polise verdiklerini söyledi.

Aldaodi, "Görüntülerde maskeli iki kişi okulun alt kattaki camları kırıyor, içeri yanıcı maddeler atıyor. Sabahın erken saatlerde olması nedeniyle tek tesellimiz okulda hiç kimsenin bulunmamasıydı." ifadelerini kullandı.

Okulda inceleme başlatan polis, soruşturma başlattı.

AA

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