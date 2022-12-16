İsveç'teki terör yandaşları izinsiz gösteri yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından bir köprüye terör örgütünü simgeleyen büyük bez parçası asıldı.

Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, bir köprünün üzerinde PKK/YPG'yi simgeleyen büyük bez parçası astı. Slogan atan grup, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçaları salladı. İzinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 180

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.