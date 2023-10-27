İsveç’ten sınır dışı edilecek

İsveç’te son aylarda Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika’nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.

İsveç halkı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yasaklanmasını istiyor

Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth, yaptığı açıklamada, Momika’nın 16 Nisan 2024’e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu söyledi. Tengroth, bu tarihten sonra oturma ve çalışma izni verilmeyeceğini ve Momika’nın sınır dışı edileceğini belirtti.

Bu kararı Momika’nın yalan beyanından dolayı aldıklarını aktaran Tengroth, “Oturma ve çalışma izni için vize başvurusunda şahsın yalan beyanlarını tespit ettik ve bu nedenle sınır dışı edilmesine karar verdik. Şahsın 5 yıl süreyle de İsveç’e girmesi yasaklandı.” dedi.

Momika’nın sınır dışı kararına itiraz edip davayı Göç Mahkemesi’ne götürmesi bekleniyor. Başkent Stockholm’de Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.

Momika son olarak 21 Ekim’de Stockholm’ün merkezinde İsrail’e destek mitingi yaparak Kur’an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.