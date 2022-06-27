"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İsveç: Türkiye'nin terör endişelerini çok ciddiye alıyoruz

27 Haziran 2022, Pazartesi 16:22
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü dile getiren Linde, "Normal bir görüşmede olduğu gibi bazı konularda farklı düşünüyoruz. Buna rağmen birbirimizin görüşlerine saygı duyarak anlaşma yolu bulabiliriz. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK hakkında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydeden Linde, bu konuda da ciddi olduklarının Türkiye tarafından da görüldüğünü düşündüğünü söyledi.

İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rus güçleri Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurdu

    İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor

    Katar, İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere ev sahipliği yapacak

    G7'den ortak Ukrayna açıklaması

    İsveç: Türkiye'nin terör endişelerini çok ciddiye alıyoruz

    Putin, işgalden sonra ilk kez yurt dışına çıkıyor

    Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

    Tarihi NATO zirvesi başlıyor

    Bulgaristan'da hükümet istifa etti

    Türkiye İşveren Sendikalarından asgari ücret açıklaması

    Trafiğe kayıtlı araç sayısı 25,7 milyon oldu
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    İtalya'da "olağanüstü" seçim sonuçları

    BM: 2021'de Nijerya'da yarım milyondan fazla kişi yerinden oldu

    Kastamonu'da sağanak alarmı: Su baskınları oluştu, yollar kapandı, köprüler yıkıldı

    İspanya'da göçmenlerin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı

    "Çözüm için tek bir karar yeter"

    Scholz: Bunu Putin beklemiyordu ve hala başını ağrıttığını söyleyebiliriz

    Esnafta bayram alışverişi umudu

    “Yardım” dolandırıcılarına dikkat

    En Çok Okunanlar

    Genel

    "Çözüm için tek bir karar yeter"
    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuk mücadelesine devam
    Cenk ÇALIK

    Arıların maaşlarını merak ettiniz mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah Allah bu nasıl vatan sevmek!”
    Süleyman KÖSMENE

    Köleliği ve cariyeliği Kur’ân kaldırmıştır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tek adam sistemini doğuran sebepler
    Mehmet KARA

    Aslan ile kuzu aynı kafeste olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.