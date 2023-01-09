İsveç: Türkiye veremeyeceğimiz şeyler istiyor

NATO üyelik başvurusunun kabul edilebilmesi için Türkiye’nin onayına muhtaç olan İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye’nin kendilerinden “veremeyecekleri şeyler” istediğini söyledi.

Euronews’in haberine göre, pazar günü bir düşünce kuruluşunun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katıldığı konferansında konuşan Kristersson, Türkiye’nin, ülkesinin NATO’ya üyelik başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu ancak Ankara’nın destek için getirdiği önkoşulları sağlayamayacaklarını kaydetti. “Türkiye’nin bir karar vereceğinden eminiz ama ne zaman vereceğini bilemiyoruz” diye konuşan Kristersson, bu kararın Türk iç politikasının yanı sıra “İsveç’in talebinde ciddi olduğunu gösterme kabiliyetine” bağlı olduğunu kaydetti. Haber Merkezi

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