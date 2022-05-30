İsveç: Türkiye’ye silah ihracatı yapabiliriz

İsveç, bugünkü şartlarda Türkiye’ye silah ihracatı yapabileceğini açıkladı.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu. İsveç savunma komisyonunun talep ettiği şartlarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, “Türkiye’nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye’ye bugünkü şartlarda silah satabiliriz.” ifadelerini kullandı. Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK’nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise “Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD’nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi şartına dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir.” cevabını verdi. ISP, 15 Ekim 2019’da Türkiye’ye silah satışını yasaklamıştı. AA

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