İsveç yakın zamanda NATO’ya katılacak

ABD Başkanı Joe Biden İsveç’in yakın zamanda NATO üyesi olacağını söyledi.

NATO’nun, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna işgaliyle çatlak oluşturma girişimine rağmen daha güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Biden, Finlandiya’nın üye olması ve yakın zamanda İsveç’in de katılmasıyla NATO’nun daha da güçleneceğini belirtti. NATO’nun Rusya’nın ittifak içinde ayrılık yaratma çabasına rağmen hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Biden, Finlandiya’nın üye olması ve yakın zamanda İsveç’in de katılmasıyla NATO’nun daha da güçleneceğini belirten Biden, “Bu olacak. Söz veriyorum” dedi.